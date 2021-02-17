США "стурбовані" новими звинуваченнями для лідера опозиції М'янми

Сполучені Штати "стурбовані" повідомленнями про порушення додаткових кримінальних справ проти лідера М'янми Аун Сан Су Чжі. Вона досі залишається під вартою.

Адвокат Сан Су Чжі заявив, що поліція подала друге звинувачення в порушенні Закону про ліквідацію наслідків стихійних лих після того, як раніше їй було пред'явлено звинувачення в незаконному ввезенні рацій.

"Як сказав президент, захоплення влади військовими є прямим нападом на перехід країни до демократії і верховенства закону", - сказав Прайс.