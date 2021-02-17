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США "стурбовані" новими звинуваченнями для лідера опозиції М'янми

Новость на русском → Середа 17 лютого 2021 03:59
США "стурбовані" новими звинуваченнями для лідера опозиції М'янми Фото: Аунг Сан Су Чжі (Getty Images)
Автор: Инна Собора

Сполучені Штати "стурбовані" повідомленнями про порушення додаткових кримінальних справ проти лідера М'янми Аун Сан Су Чжі. Вона досі залишається під вартою.

Про це заявив офіційний представник Держдепартаменту Тижнів Прайс, пише Reuters.

Адвокат Сан Су Чжі заявив, що поліція подала друге звинувачення в порушенні Закону про ліквідацію наслідків стихійних лих після того, як раніше їй було пред'явлено звинувачення в незаконному ввезенні рацій.

"Як сказав президент, захоплення влади військовими є прямим нападом на перехід країни до демократії і верховенства закону", - сказав Прайс.

Раніше стало відомо, що в М'янмі лідера опозиції Аун Сан Су Чжі пред'явлені нові звинувачення. Їй приписують порушення закону про запобігання стихійних лих.

Нагадаємо, 1 лютого військові в М'янмі захопили владу в країні і заарештували президента. Військові влаштували переворот через поразку на виборах.

Що потрібно знати про ситуацію в М'янмі - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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