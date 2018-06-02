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Интервью

НАТО создаст дополнительные силы быстрого реагирования для противодействия России

НовостиПолитика    02.06.2018 - 11:15
Фото: штаб-квартира НАТО (nato.int)
Фото: штаб-квартира НАТО (nato.int)

НАТО планирует разместить 30-тысячные силы быстрого реагирования в Европе

НАТО создаст дополнительные 30-тысячные силы быстрого реагирования в Европе на случай нападения со стороны России. Об этом пишет немецкое издание Welt am Sonntag со ссылкой на дипломатов в альянсе.

Сообщается, что новые отряды должны быть способными к реагированию в течение не более 30 дней в случае необходимости. Также речь идет об оснащении их сотнями самолетов и кораблей. Отметим, что на сегодня в Европе уже есть силы быстрого реагирования численностью в 20 тыс. солдат. Ожидается, что решение об увеличении таких сил примут на саммите в июле.

Напомним, ранее в НАТО призвали Россию прекратить вмешательство в Украину.

"США поддерживают политику сдерживания, обороны и диалога в отношении России. На сегодняшней встрече союзники НАТО обратились к России с совместным посланием: прекратите вмешательство в Украину", - сообщила посол США в НАТО Кей Бейли Гатчисон.

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Теги публикации: НАТО, Российская Федерация, Европа  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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