США на зустрічі НАТО представлять новий план стримування Росії, - Reuters

План представлять 7 червня на зустрічі міністрів оборони НАТО

США представлять на зустрічі Північноатлантичного альянсу (НАТО) новий план стримування Росії. Про це повідомляє Reuters з посиланням на офіційних осіб і дипломатів США і НАТО.

Повідомляється, що США чинять тиск на європейських союзників, щоб посилити бойові можливості НАТО для стримування можливого нападу Росії.

Так, міністр оборони США Джим Мэттис буде домагатися згоди щодо плану підвищення боєготовності у четвер, 7 червня, в Брюсселі на зустрічі міністрів оборони НАТО. Зустріч стане підготовкою саміту НАТО в липні, який повинен буде схвалити пропозиції, зроблені міністрами.

Згідно з інформацією видання, план потребує, щоб у НАТО було 30 сухопутних батальйонів, 30 ескадрилій винищувачів і 30 військово-морських кораблів, таких як есмінці, готових до розгортання протягом 30 днів після сигналу тривоги.

При цьому в пропозиції не обговорюються конкретне число військ або крайній термін для вироблення стратегії.

Зазначимо, що розмір батальйонів варіюється від 600 до однієї тисячі солдатів.

"У нас є противник (Росія - ред.), який може швидко увійти в країни Балтії і Польщі в результаті наземного нападу... Ми не можемо собі дозволити розкіш відводити місяці для мобілізації", - сказав дипломат НАТО, заявивши, що план США називається 30-30-30-30.

За словами офіційної особи США, ініціатива в першу чергу спрямована на протидію Росії і відповідає стратегії національної оборони Пентагону "2018 рік". Як відомо, США звинувачує Москву в спробі зруйнувати НАТО

Нагадаємо, 2 червня повідомлялося, що НАТО створить додаткові сили швидкого реагування в Європі на випадок нападу з боку Росії.