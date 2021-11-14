В США вспышка COVID-19 в доме престарелых: заболело почти 90 человек

В штате Коннектикут в США произошла вспышка коронавируса . В результате заболело почти 90 человек, а 8 человек умерли во время вспышки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press .

Вспышка в Центре медсестер и реабилитации Гир в Ханаане началась 30 сентября. Всего заболели 89 подопечных и сотрудников дома престарелых.

По словам исполнительного директора Кевина О'Коннелла и директора по медицинскому обслуживанию Кэди Бладгуд, восемь умерших жителей дома престарелых имели серьезные проблемы со здоровьем. Положительный результат теста получили 67 жителей и 22 сотрудника. Сейчас выздоровели 48 подопечных и 21 сотрудник. Тестирование на вирус продолжается раз в две недели.

"Хотя мы должны продолжать применять протоколы профилактики COVID-19, мы хотим заверить всех, что делаем все возможное, чтобы обеспечить безопасность жителей и персонала", - заявили официальные лица дома престарелых.