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В США вспышка COVID-19 в доме престарелых: заболело почти 90 человек

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США, Воскресенье 14 ноября 2021 07:09
В США вспышка COVID-19 в доме престарелых: заболело почти 90 человек Фото: в США произошла вспышка в доме престарелых (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

В штате Коннектикут в США произошла вспышка коронавируса. В результате заболело почти 90 человек, а 8 человек умерли во время вспышки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Вспышка в Центре медсестер и реабилитации Гир в Ханаане началась 30 сентября. Всего заболели 89 подопечных и сотрудников дома престарелых.

По словам исполнительного директора Кевина О'Коннелла и директора по медицинскому обслуживанию Кэди Бладгуд, восемь умерших жителей дома престарелых имели серьезные проблемы со здоровьем. Положительный результат теста получили 67 жителей и 22 сотрудника. Сейчас выздоровели 48 подопечных и 21 сотрудник. Тестирование на вирус продолжается раз в две недели.

"Хотя мы должны продолжать применять протоколы профилактики COVID-19, мы хотим заверить всех, что делаем все возможное, чтобы обеспечить безопасность жителей и персонала", - заявили официальные лица дома престарелых.

Сейчас в учреждении приостановлены личные посещения, но разрешают виртуальные и оконные посещения.

Напомним, что Европа стала лидером по смертности от коронавируса. Об этом заявила ВОЗ.

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