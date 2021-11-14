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У США спалах COVID-19 в будинку престарілих: захворіло майже 90 осіб

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США, Неділя 14 листопада 2021 07:09
У США спалах COVID-19 в будинку престарілих: захворіло майже 90 осіб Фото: у США стався спалах у будинку престарілих (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

У штаті Коннектикут в США стався спалах коронавірусу. В результаті захворіло майже 90 осіб, а 8 осіб померли під час спалаху.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Спалах в центрі медсестер і реабілітації гір в Ханаані почався 30 вересня. Всього захворіли 89 підопічних і співробітників будинку престарілих.

За словами виконавчого директора Кевіна О'коннелла та директора з медичного обслуговування Кеді Бладгуд, вісім померлих мешканців будинку престарілих мали серйозні проблеми зі здоров'ям. Позитивний результат тесту отримали 67 жителів і 22 співробітника. Зараз одужали 48 підопічних і 21 співробітник. Тестування на вірус триває раз на два тижні.

"Хоча ми повинні продовжувати застосовувати протоколи профілактики COVID-19, ми хочемо запевнити всіх, що робимо все можливе, щоб забезпечити безпеку жителів і персоналу", - заявили офіційні особи будинку престарілих.

Зараз в установі припинені особисті відвідування, але дозволяють віртуальні та віконні відвідування.

Нагадаємо, що Європа стала лідером за смертністю від коронавірусу. Про це заявила ВООЗ.

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Коронавірус Сполучені Штати Америки
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