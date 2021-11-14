У США спалах COVID-19 в будинку престарілих: захворіло майже 90 осіб

У штаті Коннектикут в США стався спалах коронавірусу . В результаті захворіло майже 90 осіб, а 8 осіб померли під час спалаху.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

Спалах в центрі медсестер і реабілітації гір в Ханаані почався 30 вересня. Всього захворіли 89 підопічних і співробітників будинку престарілих.

За словами виконавчого директора Кевіна О'коннелла та директора з медичного обслуговування Кеді Бладгуд, вісім померлих мешканців будинку престарілих мали серйозні проблеми зі здоров'ям. Позитивний результат тесту отримали 67 жителів і 22 співробітника. Зараз одужали 48 підопічних і 21 співробітник. Тестування на вірус триває раз на два тижні.

"Хоча ми повинні продовжувати застосовувати протоколи профілактики COVID-19, ми хочемо запевнити всіх, що робимо все можливе, щоб забезпечити безпеку жителів і персоналу", - заявили офіційні особи будинку престарілих.