В США вспыхнул пожар в национальном парке

Фото: пожар в Аризоне (twitter.com/azwildcatsfan)

Огонь поглотил 6200 акров леса

В Соединенных Штатах возник пожар в Национальном парке Тонто в штате Аризона. Пламя охватило 6200 акров площади леса, передает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Отмечается, что пожарные по-прежнему работают над сдерживанием стремительного лесного пожара. Для тушения огня привлечена авиация, которая сбрасывает воду.

По словам чиновников, пожар был вызван неосторожной деятельностью человека, подробностей не сообщается.

Борьбу с огнем затрудняет сильный ветер. Кемпинги и базы отдыха в окрестностях национального парка, который всего занимает около 3 миллионов акров и является популярным местом отдыха.

Напомним, утром 1 июня вспыхнул пожар в боснийском лагере мигрантов Мирал, что на северо-западе страны. На момент пожара, в лагере находились почти полтысячи мигрантов. Тогда сообщалось, что в результате пожара пострадали 29 мигрантов. Вскоре число потерпевших возросло до 32 человек.