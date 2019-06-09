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У США спалахнула пожежа в національному парку

Новини » Надзвичайні події    09.06.2019 - 02:15
У США спалахнула пожежа в національному парку
Фото: пожежа в Арізоні (twitter.com/azwildcatsfan)

Вогонь поглинув 6200 акрів лісу

У Сполучених Штатах виникла пожежа в Національному парку Тонто в штаті Арізона. Полум'я охопило 6200 акрів площі лісу, передає РБК-Україна з посиланням на CNN.

Наголошується, що пожежники як і раніше працюють над додержанням стрімкого лісової пожежі. Для гасіння вогню залучено авіацію, яка скидає воду.

За словами чиновників, пожежа був викликаний необережною діяльністю людини, подробиць не повідомляється.

Боротьбу з вогнем ускладнює сильний вітер. Кемпінги і бази відпочинку в околицях національного парку, який займає всього близько 3 мільйонів акрів і є популярним місцем відпочинку.

Нагадаємо, вранці 1 червня спалахнула пожежа в боснійському таборі мігрантів Мірал, що на північному заході країни. На момент пожежі, в таборі перебувало майже півтисячі мігрантів. Тоді повідомлялося, що в результаті пожежі постраждали 29 мігрантів. Незабаром кількість постраждалих зросла до 32 осіб.

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