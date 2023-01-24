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США всіма доступними способами протидіятиме ПВК "Вагнера", - Держдеп

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США, Вівторок 24 січня 2023 02:24
США всіма доступними способами протидіятиме ПВК "Вагнера", - Держдеп Фото: речник Держдепартаменту США Нед Прайс (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Уряд США планує докласти всіх можливих зусиль, аби протистояти діяльності російської приватної військової компанії "Вагнера" як в Україні, так і в інших країнах.

Про це заявив речник Держдепартаменту США Нед Прайс, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

"Ми використовуватимемо всі відповідні інструменти для переслідування групи "Вагнера", щоби протистояти її дестабілізуючим діям, її дестабілізуючому впливу як в українському контексті, так і в ширшому", - сказав він.

Прайс також наголосив, що США разом з іншими країнами переслідуватимуть всіх, хто допомагає російській агресії, в тому числі, за допомогою постачання зброї та обладнання членам "Вагнера".

Нагадаємо, що після невдалих спроб захопити Бахмут власник приватної військової компанії "Вагнера" Євген Пригожин втратив владу і авторитет в очах президента РФ Володимира Путіна. Тепер той хоче змістити акцент назад на регулярну російську армію.

Також ми писали, що колишній командувач окупаційними військами в Україні Сергій Суровікін вступив у союз із Пригожиним для суперництва з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу.

Втім, як вважають в Інституті вивчення війни, це не дуже виходить у Пригожина. Адже Кремль навпаки старається не висвітлювати "успіхи" найманців "Вагнера" на війні, зокрема в Соледарі.

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