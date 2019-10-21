В США во время учений погибли военные

Иллюстративное фото (flickr.com The U. S. Army)

Инцидент произошел в штате Джорджия

В Соединенных Штатах Америки (США) в результате инцидента с бронетехникой во время учений погибли трое военнослужащих. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Как сообщили официальные представители американской армии, трое солдат погибли и еще трое получили ранения в результате падения бронеавтомобиля Bradley в воду во время учений в Форт Стюарт в штате Джорджия.

В пресс-релизе представителей 3-й стрелковой дивизии армии говорится, что инцидент произошел в воскресенье, 20 октября, около 03:20 по местному времени. Солдаты были в составе боевой команды 1-й бронетанковой бригады.

Отмечается, что трое пострадавших военных были эвакуированы в армейский госпиталь, где двое были выписаны после оказания медицинской помощи. Третий пострадавший был переведен в другую больницу, хотя его травмы не угрожают жизни.

Напомним, ранее в Турции сообщили, что в результате атаки отрядов курдов и "Сил народной самообороны" в Сирии один военный получил смертельное ранение. По данным турецкого военного ведомства, атака произошла в районе Телль-Абьяда.