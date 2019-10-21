У США під час навчань загинули військові

Ілюстративне фото (flickr.com The U.S. Army)

Інцидент стався у штаті Джорджія

У Сполучених Штатах Америки (США) в результаті інциденту з бронетехнікою під час навчань загинули троє військовослужбовців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Як повідомили офіційні представники американської армії, троє солдатів загинули та ще троє отримали поранення в результаті падіння бронеавтомобіля Bradley у воду під час навчань у Форт Стюарт, що у штаті Джорджія.

У прес-релізі представників 3-ї стрілецької дивізії армії йдеться, що інцидент стався у неділю, 20 жовтня, близько 03:20 за місцевим часом. Солдати були у складі бойової команди 1-ї бронетанкової бригади.

Зазначається, що троє постраждалих військових були евакуйовані до армійського госпіталю, де двоє були виписані після надання медичної допомоги. Третій постраждалий був переведений до іншої лікарні, хоча його травми не загрожують життю.

Нагадаємо, раніше в Туреччині повідомили, що в результаті атаки загонів курдів та "Сил народної самооборони" в Сирії один військовий отримав смертельне поранення. За даними турецького оборонного відомства, атака сталася в районі Телль-Аб'яда.