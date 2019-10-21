ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У США під час навчань загинули військові

Новини » Надзвичайні події    21.10.2019 - 02:38
У США під час навчань загинули військові
Ілюстративне фото (flickr.com The U.S. Army)

Інцидент стався у штаті Джорджія

У Сполучених Штатах Америки (США) в результаті інциденту з бронетехнікою під час навчань загинули троє військовослужбовців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Як повідомили офіційні представники американської армії, троє солдатів загинули та ще троє отримали поранення в результаті падіння бронеавтомобіля Bradley у воду під час навчань у Форт Стюарт, що у штаті Джорджія.

У прес-релізі представників 3-ї стрілецької дивізії армії йдеться, що інцидент стався у неділю, 20 жовтня, близько 03:20 за місцевим часом. Солдати були у складі бойової команди 1-ї бронетанкової бригади.

Зазначається, що троє постраждалих військових були евакуйовані до армійського госпіталю, де двоє були виписані після надання медичної допомоги. Третій постраждалий був переведений до іншої лікарні, хоча його травми не загрожують життю.

Нагадаємо, раніше в Туреччині повідомили, що в результаті атаки загонів курдів та "Сил народної самооборони" в Сирії один військовий отримав смертельне поранення. За даними турецького оборонного відомства, атака сталася в районі Телль-Аб'яда.

США проводитимуть військові операції проти ІД в Сирії У США на корабель ВМС почали встановлювати перший бойовий лазер
Новини України Сполучені Штати Америкивоенные учения
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся