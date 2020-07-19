В США при стрельбе пострадали 13 человек

В американском городе Пиория (штат Иллинойс) произошла стрельба на набережной. В результате инцидента ранения получили 13 человек.

Об этом сообщает WGLT.

По словам сотрудника полиции Эми Дотсон, около 5 часов утра по местному времени офицеры получили информацию, что на набережной Пиории происходит драка, там собралось около 200 человек. Во время драки произошла стрельба.

Огнестрельные ранения получили 13 человек, двух из них госпитализировали на автомобиле скорой помощи: мужчина получил ранение в шею, а женщина - ранение в спину. Остальные раненые добирались в больницу на частном транспорте. Ни одна из травм не несет угрозы жизни пострадавших.

Сейчас полиция устанавливает всех причастных к стрельбе, расследование продолжается.

Напомним, стрельба в Черновцах произошла вчера вечером; в результате инцидента погиб местный житель.

Кроме того, в таксиста стреляли из пистолета в Киеве на Вышгородской; злоумышленника задержали и передали полиции.