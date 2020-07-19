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У США під час стрілянини постраждали 13 людей

Піорія, Неділя 19 липня 2020 18:38
У США під час стрілянини постраждали 13 людей
Фото: пістолет (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Життю постраждалих нічого не загрожує

В американському місті Піорія (штат Іллінойс) сталася стрілянина на набережній. В результаті інциденту поранення отримали 13 людей.

Про це повідомляє WGLT.

За словами співробітника поліції Емі Дотсон, близько 5 години ранку за місцевим часом офіцери отримали інформацію, що на набережній Піорії відбувається бійка, там зібралося близько 200 людей. Під час бійки сталася стрілянина.

Вогнепальні поранення отримали 13 людей, двох з них госпіталізували на автомобілі швидкої допомоги: чоловік отримав поранення у шию, а жінка - поранення у спину. Решта поранених діставалися до лікарні на приватному транспорті. Жодна з травм не несе загрози життю постраждалих.

Наразі поліція встановлює всіх причетних до стрілянини, розслідування триває.

Нагадаємо, стрілянина у Чернівцях сталася вчора ввечері; в результаті інциденту загинув місцевий житель.

Крім того, у таксиста стріляли з пістолета у Києві на Вишгородській; зловмисника затримали та передали поліції.

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