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В США во время ДТП погибла сотрудница американского посольства в Украине

Новина українською →
США, Суббота 27 августа 2022 22:15
В США во время ДТП погибла сотрудница американского посольства в Украине Фото: Сара Лангенкамп, сотрудница посольства США в Украине (osvita.mvs.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

В США в ходе аварии погибла Сара Джоан Лангенкамп. Она была сотрудницей американского посольства в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.

По информации издания, Лангенкамп ехала на велосипеде, когда ее сбил грузовик. Она была главой отдела по международным вопросам наркотиков и правоохранительной деятельности в посольстве США в Украине.

При этом в полиции отмечают, что ДТП произошло в четверг, 25 августа. Водитель грузовика Volvo и Лангенкамп двигались в одном направлении в момент столкновения.

Сотрудница американского посольства погибла на месте происшествия. В данный момент продолжается расследование.

Напомним, сегодня на востоке Румынии возле города Вранча перевернулся автобус с 43 украинцами. Половину из них забрали в больницу.

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