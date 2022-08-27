В США во время ДТП погибла сотрудница американского посольства в Украине
В США в ходе аварии погибла Сара Джоан Лангенкамп. Она была сотрудницей американского посольства в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.
По информации издания, Лангенкамп ехала на велосипеде, когда ее сбил грузовик. Она была главой отдела по международным вопросам наркотиков и правоохранительной деятельности в посольстве США в Украине.
При этом в полиции отмечают, что ДТП произошло в четверг, 25 августа. Водитель грузовика Volvo и Лангенкамп двигались в одном направлении в момент столкновения.
Сотрудница американского посольства погибла на месте происшествия. В данный момент продолжается расследование.
Напомним, сегодня на востоке Румынии возле города Вранча перевернулся автобус с 43 украинцами. Половину из них забрали в больницу.
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