В США во время ДТП погибла сотрудница американского посольства в Украине

В США в ходе аварии погибла Сара Джоан Лангенкамп. Она была сотрудницей американского посольства в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News .

По информации издания, Лангенкамп ехала на велосипеде, когда ее сбил грузовик. Она была главой отдела по международным вопросам наркотиков и правоохранительной деятельности в посольстве США в Украине.

При этом в полиции отмечают, что ДТП произошло в четверг, 25 августа. Водитель грузовика Volvo и Лангенкамп двигались в одном направлении в момент столкновения.

Сотрудница американского посольства погибла на месте происшествия. В данный момент продолжается расследование.