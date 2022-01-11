ru ua
Вт, 11 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В США врачи впервые пересадили человеку сердце генетически модифицированной свиньи

Новина українською →
США, Вторник 11 января 2022 03:33
В США врачи впервые пересадили человеку сердце генетически модифицированной свиньи Фото: в США врачи впервые пересадили человеку сердце генетически модифицированной свиньи (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

В США врачи впервые пересадили человеку сердце генетически модифицированной свиньи. Операцию провели врачи Медицинского центра Университета Мэриленда, спасая жизнь мужчины с тяжелым заболеванием сердца.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Associated Press.

Через 3 дня после экспериментальной операции пациент чувствует себя хорошо, сообщают медики.

Операция, о которой пока рано утверждать, что она на 100% успешна, является важным шагом в многолетнем исследовании использования органов животных для спасательных трансплантаций людям.

Врачи говорят, что трансплантация показала, что сердце генетически модифицированного животного может функционировать в человеческом организме без немедленного отторжения.

Следующие несколько недель будут решающими для 57-летнего Дэвида Беннетта, которому пересадили сердце животного и который восстанавливается после операции. Врачи внимательно следят за тем, как работает его новое сердце.

Отмечается, что существует огромный недостаток человеческих органов для трансплантации, что заставляет ученых попытаться выяснить, как использовать органы животных для пересадки.

В прошлом году в США было осуществлено более 3 800 трансплантаций сердца, что является рекордным количеством, по данным Объединенной сети совместного использования органов.

Ранее мы писали, что в США успешно пересадили почку, которую выращивали в теле животного.

Читайте РБК-Украина в Google News
Трансплантация органов
NEWS
Ультиматумы Путина. Чем закончились переговоры США и России по "гарантиям безопасности"
Ультиматумы Путина. Чем закончились переговоры США и России по "гарантиям безопасности"
DAILY
Громады, уезды и префекты. Что Рада может изменить в Конституции в этом году
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Громады, уезды и префекты. Что Рада может изменить в Конституции в этом году