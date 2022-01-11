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У США лікарі вперше пересадили людині серце генетично модифікованої свині

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США, Вівторок 11 січня 2022 03:33
У США лікарі вперше пересадили людині серце генетично модифікованої свині Фото: у США лікарі вперше пересадили людині серце генетично модифікованої свині (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

У США лікарі вперше пересадили людині серце генетично модифікованої свині. Операцію провели лікарі медичного центру Університету Меріленда, рятуючи життя чоловіка з важким захворюванням серця.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Associated Press.

Через 3 дні після експериментальної операції пацієнт відчуває себе добре, повідомляють медики.

Операція, про яку поки рано стверджувати, що вона на 100% успішна, є важливим кроком у багаторічному дослідженні використання органів тварин для рятувальних трансплантацій людям.

Лікарі кажуть, що трансплантація показала, що серце генетично модифікованої тварини може функціонувати в людському організмі без негайного відторгнення.

Наступні кілька тижнів будуть вирішальними для 57-річного Девіда Беннетта, якому пересадили серце тварини і який відновлюється після операції. Лікарі уважно стежать за тим, як працює його нове серце.

Відзначається, що існує величезний дефіцит людських органів для трансплантації, що змушує вчених спробувати з'ясувати, як використовувати органи тварин для пересадки.

У минулому році в США було здійснено понад 3 800 трансплантацій серця, що є рекордною кількістю, за даними Об'єднаної мережі спільного використання органів.

Раніше ми писали, що у США успішно пересадили нирку, яку вирощували в тілі тварини.

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Трансплантація органів
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