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В США впервые выдали паспорт с неопределенным гендером

Автор: Сергей Пышкин

В США Госдепартамент выдал первый американский паспорт с пометкой о неопределенном гендере. Он станет доступен для всех желающих уже в начале 2022 года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-лужбу Государственного департамента США.

"Госдепартамент выдал первый паспорт США с пометкой "X". Мы с нетерпением ждем возможности предложить его всем, кто подает заявление на получение паспорта, как только мы заполним необходимую систему и обновим форму в начале 2022 года", - пишет пресс-служба органа.

Также добавляется, что сейчас департамент сотрудничает с другими правительственными учреждениями США, чтобы в будущем обеспечить комфортные путешествия для всех владельцев паспортов.

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Соединенные Штаты Америки