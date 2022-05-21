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США впервые за последние 45 лет опережает Китай по темпам роста экономики

Флаг США (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Уровень экономического роста США впервые с 1976 года может опередить уровень экономического роста Китая. Главной причиной замедления роста экономики Поднебесной называют новую вспышку COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Китай, вторая по величине экономика мира, вырастет всего на 2% в этом году. Для сравнения, валовой внутренний продукт США увеличится на 2,8%. После кампании реформ и открытости в конце 1970-х годов Китай демонстрировал более высокие темпы роста. Рост в 2% станет самым слабым для Китая с 1976 года, не дотянув даже до 2020 года, когда пандемия привела к снижению роста ВВП до 2,2%.

Отметим, Китай в отношении войны России против Украины занимает нейтральную позицию, но в мае стало известно, что традиционно близкие к российской точке зрения китайские СМИ изменили риторику и стали чаще говорить о том, что РФ ведет захватническую войну.

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