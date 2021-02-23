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США впервые перебросили стратегические бомбардировщики в Норвегию

Автор: РБК-Украина

Американские стратегические бомбардировщики B-1B Lancer впервые прибыли в Норвегию на учения. Самолеты из седьмой эскадрильи с авиабазы Дайс в Техасе были переброшены на норвежскую авиационную базу Эрланн.

Об этом сообщает пресс-служба командования Военно-воздушных сил США в Европе и Африке.

"Текущие плановые бомбардировочные миссии демонстрируют способность ВВС поддерживать готовность и поддерживать наших союзников и партнеров независимо от любых внешних вызовов. Эти миссии также обеспечивают учения, необходимые для реагирования на любой потенциальный кризис или вызов во всем мире", - говорится в заявлении.

Однако, сколько самолетов прибыли в Норвегию, пока не известно.

По словам генерала Джеффри Харригиана, командующего европейским контингентом ВВС США, совместные учения с такими союзниками, как Норвегия, позволяют оттачивать навыки сдерживания и обороны, а также укреплять стабильность в регионе.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны США решило отложить полномасштабное производство истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.

Кроме того, Воздушные силы Вооруженных сил Украины планируют до 2035 года закупить эскадрилью американских истребителей. Командующий Воздушных сил ВСУ Сергей Дроздов заявил, что создать собственный боевой самолет Украине в ближайшее время вряд ли удастся.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиНорвегиябомбардировщики
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