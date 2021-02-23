США впервые перебросили стратегические бомбардировщики в Норвегию

Американские стратегические бомбардировщики B-1B Lancer впервые прибыли в Норвегию на учения. Самолеты из седьмой эскадрильи с авиабазы Дайс в Техасе были переброшены на норвежскую авиационную базу Эрланн.

"Текущие плановые бомбардировочные миссии демонстрируют способность ВВС поддерживать готовность и поддерживать наших союзников и партнеров независимо от любых внешних вызовов. Эти миссии также обеспечивают учения, необходимые для реагирования на любой потенциальный кризис или вызов во всем мире", - говорится в заявлении.

Однако, сколько самолетов прибыли в Норвегию, пока не известно.

По словам генерала Джеффри Харригиана, командующего европейским контингентом ВВС США, совместные учения с такими союзниками, как Норвегия, позволяют оттачивать навыки сдерживания и обороны, а также укреплять стабильность в регионе.