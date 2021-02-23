США вперше перекинули стратегічні бомбардувальники в Норвегію

Американські стратегічні бомбардувальники B-1B Lancer вперше прибули до Норвегії на навчання. Літаки з сьомої ескадрильї з авіабази Дайс в Техасі були перекинуті на норвезьку авіаційну базу Ерланн.

"Поточні планові бомбардувальні місії демонструють здатність ВВС підтримувати готовність і підтримувати наших союзників і партнерів незалежно від будь-яких зовнішніх викликів. Ці місії також забезпечують навчання, необхідні для реагування на будь-яку потенційну кризу чи виклик у всьому світі", - йдеться в заяві.

Проте, скільки літаків прибули до Норвегії, поки не відомо.

За словами генерала Джеффрі Харрігіана, командувача європейським контингентом ВПС США, спільні навчання з такими союзниками, як Норвегія, дозволяють відточувати навички стримування і оборони, а також зміцнювати стабільність в регіоні.