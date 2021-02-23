США вперше перекинули стратегічні бомбардувальники в Норвегію
Американські стратегічні бомбардувальники B-1B Lancer вперше прибули до Норвегії на навчання. Літаки з сьомої ескадрильї з авіабази Дайс в Техасі були перекинуті на норвезьку авіаційну базу Ерланн.
"Поточні планові бомбардувальні місії демонструють здатність ВВС підтримувати готовність і підтримувати наших союзників і партнерів незалежно від будь-яких зовнішніх викликів. Ці місії також забезпечують навчання, необхідні для реагування на будь-яку потенційну кризу чи виклик у всьому світі", - йдеться в заяві.
Проте, скільки літаків прибули до Норвегії, поки не відомо.
За словами генерала Джеффрі Харрігіана, командувача європейським контингентом ВПС США, спільні навчання з такими союзниками, як Норвегія, дозволяють відточувати навички стримування і оборони, а також зміцнювати стабільність в регіоні.
Раніше повідомлялося, що Міністерство оборони США вирішило відкласти повномасштабне виробництво винищувачів-бомбардувальників п'ятого покоління F-35.
Крім того, Повітряні сили Збройних сил України планують до 2035 року закупити ескадрилью американських винищувачів. Командувач Повітряних сил ЗСУ Сергій Дроздов заявив, що створити власний бойовий літак Україні найближчим часом навряд чи вдасться.