США впервые арестовали судно КНДР

Соединенные Штаты впервые арестовали судно из Северной Кореи из-за нарушения о стороны КНДР режима санкций. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство юстиции США.

До сих пор США не арестовывали корабли, принадлежащие Пхеньяну. Сухогруз КНДР арестован по обвинению в нарушении международного режима санкций - за поставки из КНДР угля в другие страны, что запрещено резолюциями Совета Безопасности ООН.

Как уточнили в ведомстве, под арест попал сухогруз Wise Honest, водоизмещением более 17 тыс. тонн - один из крупнейших в КНДР. Этим судном незаконно транспортировался уголь из Северной Кореи и доставлял на территорию КНДР тяжелое машинное оборудование.

"Платежи за обслуживание и модернизацию Wise Honest производились в долларах США через ничего не подозревавшие американские банки. Эти действия нарушают давно существующее законодательство США и резолюции Совета Безопасности ООН", - указано в пресс-релизе Минюста.

Администрация США по данному делу инициировала гражданский иск в суде Южного округа штата Нью-Йорк. Власти США добиваются этим иском конфискации сухогруза.

"Wise Honest в настоящее время находится в руках Соединенных Штатов, ранее оно было задержано на основании ордера, выданного в Южном округе Нью-Йорка", - подчеркнули в Минюсте США.

Отмечается также, что еще в 2018 году это судно задерживали также власти Индонезии.

Напомним, в марте 2019 президент США Дональд Трамп заявил, что не дал ввести в действие новые широкомасштабные санкции США против КНДР, объявленные Минфином. Однако Трамп не уточнил, какие санкции имеются в виду.