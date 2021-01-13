В США впервые за почти 70 лет привели в исполнение смертную казнь женщины

В США привели в исполнение первую за 67 лет смертную казнь женщине. В тюрьме в Терре-Хот, штат Индиана, ввели смертельную инъекцию Лизе Монгомери.

Об этом сообщает BBC.

Монгомери была объявлена мертвой в 1:31 (8:31 по Киеву - ред.). Перед исполнением приговора женщина отказалась от последнего слова. При этом ее адвокат Келли Генри заявила, что всем, кто участвовал в казни, "должно быть стыдно".

"Правительство ни перед чем не остановилось в своем рвении убить эту поврежденную и заблуждающуюся женщину. Казнь Лизы Монтгомери была далека от правосудия", - сказала адвокат.

Лизу Монгомери признали виновной особо жестоком убийстве беременной женщины в 2004 году. Казнь Монгомери откладывалась дважды из-за пандемии коронавируса.

Фото: Лиза Монгомери (bigwnews.com)

Напомним, в понедельник, 12 января, суд отсрочил смертную казнь Монгомери за несколько часов до введения инъекции. Судья решил, что женщина не может подлежать казни из-за психического состояния, так как не может понять, почему ее решили казнить.

Адвокаты отмечали, что у подзащитной повреждение головного мозга и тяжелое психическое заболевание, которое усугубилось сексуальными пытками, которым она подвергалась в детстве со стороны опекунов.

Ранее РБК-Украина писало, что власти США впервые после отмены 17-летнего моратория на смертную казнь привели в исполнение смертный приговор в отношении афроамериканца.