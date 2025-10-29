ua en ru
США вперше випробували унікальний надзвуковий літак X-59

Середа 29 жовтня 2025 13:35
США вперше випробували унікальний надзвуковий літак X-59 Фото: США вперше випробували унікальний надзвуковий літак X-59 (nasa.gov)
Автор: Константин Широкун

У Сполучених Штатах вперше піднявся в небо реактивний літак NASA X-59, що був розроблений для подолання звукового бар'єру з мінімальним шумом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Літак, побудований для NASA аерокосмічним підрядником Lockheed Martin, злетів приблизно через годину після сходу сонця зі злітно-посадкової смуги на заводі Skunk Works компанії в Палмдейлі, приблизно за 100 км на північ від Лос-Анджелеса.

Злетівши, літак повернув на північ по траєкторії до авіабази Едвардс, де він безпечно приземлився приблизно через годину поблизу Дослідницького центру польотів Армстронга NASA. Його супроводжував літак-переслідувач NASA.

Близько 200 працівників аерокосмічної галузі та їхні родини спостерігали за злетом з безпечної відстані, припарковані вздовж сусідньої автомагістралі.

Ключова особливість літака

Унікальна форма літака розроблена для зменшення вибухоподібного звукового удару, який зазвичай виникає, коли літак долає звуковий бар'єр.

За даними Lockheed, вдосконалення такої технології польоту з низьким рівнем шуму спрямоване на подолання однієї з основних перешкод для надзвукових комерційних польотів, які довгий час були обмежені над населеними пунктами через проблеми з шумом.

Характеристики та ціна літака

Відомо, що NASA заплатила Lockheed понад 518 млн доларів з 2018 року за розробку та демонстрацію X-59.

Одномоторний реактивний літак довжиною трохи менше 30 метрів пролетів з дозвуковою швидкістю під час свого першого польоту, досягнувши 370 км/год.

Його пікова висота під час польоту становила 3660 метрів. Загалом, X-59 побудований для досягнення крейсерської швидкості у 1490 км/год на висоті 16 764 метри.

Раніше повідомлялось, що Пентагон готується вибрати підрядника для розробки нового палубного винищувача F/A-XX – ключового проекту ВМС США для протидії Китаю. Програма повинна визначити майбутнє морської авіації.

