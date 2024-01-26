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У США вперше стратили засудженого методом удушення азотом

Фото: у США вперше стратили засудженого методом удушення азотом (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

В американському штаті Алабама чоловіка, засудженого за вбивство, вперше стратили за допомогою удушення чистим азотом. Цей метод просувають як простішу альтернативу смертельним ін'єкціям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, Кеннет Юджин Сміт, якого визнали винним у вбивстві жінки у 1988 році, намагався оскаржити вирок, проте всі три апеляції було відхилено.

У 2022 році його вже намагалися стратити за допомогою смертельної ін'єкції, проте зробити цього не вдалося. Фахівці, які проводили процедуру, не змогли потрапити голкою у вену, а потім ордер на виконання вироку закінчився.

Штат назвав спосіб страти чистим азотом "найбільш безболісним і гуманним методом страти, відомим людству".

Зазначається, що у момент страти людині на обличчя надягають маску, в яку подають газ азот, щоб вона не могла дихати киснем (азот складає 78% повітря, але під час вдихання з киснем він нешкідливий). У результаті людина вмирає від нестачі кисню.

Водночас експерти ООН з прав людини та адвокати Сміта намагалися запобігти цьому, стверджуючи, що такий метод може призвести до тяжкої смерті або травм.

Варто зазначити, що крім Алабами, таку страту дозволили ще у двох штатах США - Оклахомі та Міссісіпі. Проте там її ще жодного разу не застосовували.

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