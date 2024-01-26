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В США впервые казнили осужденного методом удушения азотом

Фото: в США впервые казнили осужденного методом удушения азотом (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В американском штате Алабама мужчину, осужденного за убийство, впервые казнили с помощью удушения чистым азотом. Этот метод продвигается как более простая альтернатива смертельным инъекциям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, Кеннет Юджин Смит, признанный виновным в убийстве женщины в 1988 году, пытался обжаловать приговор, однако все три апелляции были отклонены.

В 2022 году его уже пытались казнить посредством смертельной инъекции, однако сделать этого не удалось. Проводившие процедуру специалисты не смогли попасть иглой в вену, а затем ордер на исполнение приговора закончился.

Штат назвал способ казни чистым азотом "самым безболезненным и гуманным методом казни, известным человечеству".

Отмечается, что в момент смертной казни человеку на лицо надевают маску, в которую подают газ азот, чтобы он не мог дышать кислородом (азот составляет 78% воздуха, но при вдыхании с кислородом он безвреден). В результате человек умирает от нехватки кислорода.

В то же время эксперты ООН по правам человека и адвокаты Смита пытались предотвратить это, утверждая, что такой метод может привести к тяжелой смерти или травмам.

Стоит отметить, что кроме Алабамы, такая казнь была разрешена еще в двух штатах США - Оклахоме и Миссисипи. Однако там ее еще ни разу не применяли.

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