США вперше передадуть Україні активи російських олігархів: на що витратить

"Крім потреб безпеки України, ми вперше передаємо Україні активи, конфісковані у російських олігархів, які потрапили під санкції, які тепер будуть використані для підтримки українських ветеранів", - заявив Держсекретар США.

За його словами, за розв'язану Росією війну мають заплатити ті, хто підтримував президента РФ Володимира Путіна.

Візит Блінкена до України.

Нагадаємо, сьогодні, 6 вересня, голова Державного департаменту США Ентоні Блінкен перебуває з робочим візитом у Києві. Він уже встиг вшанувати пам'ять загиблих у війні з Росією українських воїнів.

У ході візиту держсекретар провів зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

Також Блінкен провів зустріч із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Вони обговорили можливі постачання далекобійних ракет ATACMS.

Держсекретар США також анонсував нові пакети воєнної допомоги. Вперше інформація про новий пакет допомоги Україні від США, привезений Блінкеном, з'явилася сьогодні у ЗМІ.