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США вперше за десятиліття направили атомну субмарину до Південної Кореї

Фото: США направили атомну субмарину до Південної Кореї (wikipedia.org)
Автор: Наталія Юрченко

США вперше з 1980-х років направили до узбережжя Південної Кореї атомний підводний човен класу "Огайо" USS Michigan з балістичними ракетами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Американська субмарина прибула до Південної Кореї на тлі переговорів щодо координації дій союзників у разі ядерної війни з КНДР.

Зазначається, що координатор Білого дому з питань Індо-Тихоокеанського регіону Курт Кемпбелл прибув до Південної Кореї. Його візит був анонсований ще у квітні 2023 року.

"У той час, як ми говоримо, американський атомний підводний човен сьогодні заходить у порт Пусана. Це перший візит американського атомного підводного човна за останні десятиліття", - сказав Кемпбелл у Сеулі, де він брав участь у першому засіданні Консультативної групи з ядерних питань.

При цьому Північна Корея засудила Консультативну групу з ядерних питань за "відкрите обговорення використання ядерної зброї". КНДР застерегла від планів союзників збільшити демонстрацію військової сили, включаючи візит підводного човна.

Своєю чергою Кемпбелл наголосив, що прибуття субмарини є проявом американської прихильності до оборони Південної Кореї.

Варто зазначити, що представник Білого дому не назвав човен, але Міністерство оборони Південної Кореї підтвердило прибуття субмарини. ЇЇ ідентифікували як USS Kentucky, класу "Огайо". ЗМІ зазначають, що цей човен здатний нести близько 150 ракет Tomahawk.

Нагадаємо, 12 липня КНДР запустила балістичну ракету у бік Японського моря, а через день повторила випробування.

США та Південна Корея провели навчання зі стратегічним бомбардувальником 14 липня у відповідь на запуск КНДР балістичних ракет.

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