США вперше з 2008 року розмістили ядерну зброю у Британії: Bloomberg дізналося деталі

Сполучені Штати Америки вперше з 2008 року розмістили ядерну зброю у Великій Британії. Це є сигналом російському диктатору Володимиру Путіну про те, що США залишаються відданими європейській безпеці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Як повідомляє видання, про це свідчать дані з відкритих джерел і польотів американської авіації.
Зокрема, 16 липня транспортник C-17 із транспондером вилетів з бази Кіртланд у Нью-Мексико, де зберігається ядерна зброя, і приземлився на авіабазі в британському місті Лейкенхіт. Він не пролітав над територією жодної іншої країни.
За словами експертів, рейс здійснювали Головні ядерні транспортні сили ВПС США. Саме вони відповідають за перевезення ядерних боєприпасів.
Аналітики припускають, що на борт могли бути завантажені новітні термоядерні бомби вільного падіння B61-12. Таким чином, у Європі вперше з часів холодної війни може бути збільшено кількість тактичної ядерної зброї США.
Уряди США та Британії не коментують розміщення ядерного озброєння, однак фінансові документи оборонного бюджету США вказують на мільйонні інвестиції у "гарантійні об’єкти" саме на базі Лейкенхіт. Цей термін зазвичай стосується систем безпеки ядерної зброї.
За словами експертів, таке рішення свідчить про те, що США хочуть показати Росії, що вони не скорочують свій ядерний потенціал у Європі.
Нагадаємо, раніше ЗМІ вже повідомляли, що США перевезли кілька термоядерних гравітаційних бомб B61-12 на базу ВПС Лейкенхіт у графстві Саффолк у Великій Британії.
B61-12 - це модернізована тактична ядерна бомба малої потужності. Вона здатна до змінної потужності вибуху і точного наведення. Розроблена для сумісності з низкою платформ доставки, в тому числі з F-35A Lightning II. До складу 48-го винищувального крила ВПС в Лейкенхіті входять 493-тя і 495-та винищувальні ескадрильї, які одними з перших в Європі почали літати на F-35A.
Раніше на базі Королівських ВПС Лейкенхіт розміщувалися американські ядерні арсенали під час холодної війни, але останнє відоме вивезення відбулося у 2008 році після багатьох років скорочень, пов'язаних з роззброєнням, по всій Європі.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.