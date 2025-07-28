США впервые с 2008 года разместили ядерное оружие в Британии: Bloomberg узнало детали

Как сообщает издание, об этом свидетельствуют данные из открытых источников и полетов американской авиации.

В частности, 16 июля транспортник C-17 с транспондером вылетел с базы Киртланд в Нью-Мексико, где хранится ядерное оружие, и приземлился на авиабазе в британском городе Лейкенхит. Он не пролетал над территорией ни одной другой страны.

По словам экспертов, рейс осуществляли Главные ядерные транспортные силы ВВС США. Именно они отвечают за перевозку ядерных боеприпасов.

Аналитики предполагают, что на борт могли быть загружены новейшие термоядерные бомбы свободного падения B61-12. Таким образом, в Европе впервые со времен холодной войны может быть увеличено количество тактического ядерного оружия США.

Правительства США и Великобритании не комментируют размещение ядерного вооружения, однако финансовые документы оборонного бюджета США указывают на миллионные инвестиции в "гарантийные объекты" именно на базе Лейкенхит. Этот термин обычно касается систем безопасности ядерного оружия.

По словам экспертов, такое решение свидетельствует о том, что США хотят показать России, что они не сокращают свой ядерный потенциал в Европе.