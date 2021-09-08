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У США зросла кількість жертв урагану "Іда"

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США, Середа 08 вересня 2021 09:25
У США зросла кількість жертв урагану "Іда" Фото: 71 людина стала жертвою урагану "Іда" (Getty Images)
Автор: Тіберій Юрик

В результаті урагану "Іда", який обрушився на північний схід США, загинула щонайменше 71 людина.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ABC News.

Повідомляється, що в Луїзіані жертвами стихії стали 15 осіб. Департамент охорони здоров'я штату підтвердив ще дві смерті, пов'язані з ураганом в окрузі Сент-Таммані: 68-річний чоловік розбився, впавши з даху під час ремонту пошкоджень, нанесених "Ідою", а 71-річний хворий помер через брак кисню під час відключення електроенергії.

На північному сході загинули щонайменше 52 людини. У Нью-Йорку правоохоронці виявили тіло жінки, зниклої безвісти під час повені минулого тижня.

Національна метеорологічна служба США попереджає про нові опади в Луїзіані, які призведуть до ще більших затоплень.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден віддав розпорядження надати федеральну допомогу владі штату Нью-Йорк в ліквідації наслідків урагану "Іда".

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