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США возобновят эвакуационные рейсы из Афганистана до конца года, - WSJ

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Вашингтон, Четверг 14 октября 2021 16:01
США возобновят эвакуационные рейсы из Афганистана до конца года, - WSJ Фото: США возобновят эвакуационные рейсы из Афганистана (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США возобновят эвакуационные рейсы из Афганистана до конца года. Госдепартамент планирует вывезти оставшихся в стране американцев и некоторых соискателей виз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Strett Journal.

Как рассказал изданию высокопоставленный чиновник Госдепартамента, США планируют возобновить эвакуационные рейсы из Афганистана до конца года. Полеты будут оплачены американской стороной.

По словам источника газеты, из Афганистана планируется вывезти оставшихся в стране граждан США и некоторых соискателей американской визы. Собеседник издания не уточнил дату возобновления эвакуационных рейсов.

Напомним, в конце сентября представитель Госдепартамента сообщил, что после вывода войск США из Афганистана в стране осталось около 100 американских граждан.

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