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В Афганистане остается около 100 граждан США, - Reuters

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Вашингтон, Понедельник 27 сентября 2021 22:32
В Афганистане остается около 100 граждан США, - Reuters Фото: в Афганистане остается еще около 100 граждан США (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Госдепартаменту США известно о примерно 100 американских гражданах, которые остаются в Афганистане и готовы покинуть страну. Ведомство ищет способы, чтобы организовать для них вывозные рейсы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Нашим наивысшим приоритетом в Афганистане, конечно же, остается помощь тем американским гражданам, которые хотят покинуть страну сейчас", - сказал агентству на условиях анонимности представитель Госдепартамента.

По его словам, ведомству известно о примерно 100 американцах, которые хотят покинуть Афганистан. Госдеп работает над тем, чтобы организовать для них эвакуационные рейсы, уточнил чиновник.

Он отметил, что после вывода войск США из Афганистана в конце августа из страны удалось вывезти 85 американских граждан и 79 лиц с постоянным местом жительства в США.

Однако, добавил чиновник, некоторые американские граждане не хотели покидать Афганистан без членов семьи, у которых не было необходимых проездных документов для въезда в США.

"Я полностью понимаю, насколько болезненным может быть этот выбор для них, но по вопросам права и политики до сих пор мы не оказывали поддержки ускоренному отъезду и переселению в США для членов расширенных семей американских граждан", - уточнил он.

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