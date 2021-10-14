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США відновлять евакуаційні рейси з Афганістану до кінця року, - WSJ

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Вашингтон, Четвер 14 жовтня 2021 16:01
США відновлять евакуаційні рейси з Афганістану до кінця року, - WSJ Фото: США відновлять евакуаційні рейси з Афганістану (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США відновлять евакуаційні рейси з Афганістану до кінця року. Держдепартамент планує вивезти залишилися в країні американців і деяких шукачів віз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Strett Journal.

Як розповів виданню високопоставлений чиновник Держдепартаменту, США планують відновити евакуаційні рейси з Афганістану до кінця року. Польоти будуть оплачені американською стороною.

За словами джерела газети, з Афганістану планується вивезти громадян США, що залишилися в країні, і деяких шукачів американської візи. Співрозмовник видання не уточнив дату відновлення евакуаційних рейсів.

Нагадаємо, наприкінці вересня представник Держдепартаменту повідомив, що після виведення військ США з Афганістану в країні залишилося близько 100 американських громадян.

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