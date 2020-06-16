В США впервые с 2003 года возобновляют смертную казнь на федеральном уровне

Фото: флаг США (pixabay.com)

В Соединенных штатах уже приговорили к смертной казни четырех преступников

В Соединенных Штатах впервые с 2003 года возобновят смертную казнь. Генеральный прокурор США Уильям Барр уже распорядился привести к высшей мере наказания четырех человек.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции США.

Как сообщается, четверо преступников были приговорены к смертной казни за убийство детей. Кроме того, двое из них были обвинены за изнасилование несовершеннолетних. Таким образом, казни были запланированы на 13, 15 и 17 июля, а также 28 августа текущего года.

По словам генерального прокурора, все преступники прошли судебное разбирательство в соответствии Конституции и законам США.

"Четыре убийцы, даты казни которых были установлены сегодня, прошли через полный судебное разбирательство согласно нашей Конституции и законов. Мы обязаны жертвам этих чудовищных преступлений и их семьям привести в исполнение приговор, вынесенный нашей системой правосудия", - заявил Барр.

В последний раз высшая мера наказания в США проводилась в 2003 году. С того времени действовал неофициальный мораторий из-за того, что не были согласованы правила применения смертельных инъекций.

Напомним, причастного к убийству иранского генерала Касима Сулеймани приговорили к смертной казни.

Также ранее сообщалось, что Саудовская Аравия отменила смертную казнь для людей, совершивших преступления, будучи несовершеннолетними.

Кроме того, в феврале Китай ввел смертную казнь за сокрытие симптомов коронавирус.

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Автор: Андрей Козловский