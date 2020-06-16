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У США вперше з 2003 року відновлюють смертну кару на федеральному рівні

Новини » Суспільство     16.06.2020 - 08:35
У США вперше з 2003 року відновлюють смертну кару на федеральному рівні
Фото: прапор США (pixabay.com)

В Сполучених штатах вже засудили до смертної кари чотирьох злочинців

В Сполучених Штатах вперше з 2003 року відновлять смертну кару. Генеральний прокурор США Вільям Барр вже розпорядився привести до найвищої міри покарання чотирьох осіб.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства юстиції США.

Як повідомляється, чотирьох злочинців було засуджено до смертної кари за вбивство дітей. Крім того, двоє з них були звинувачені за зґвалтування неповнолітніх. Таким чином, страти були заплановані на 13, 15 та 17 липня, а також 28 серпня поточного року.

За словами генерального прокурора, усі злочинці пройшли судовий розгляд відповідно Конституції і законів США.

"Чотири вбивці, дати страти яких були встановлені сьогодні, пройшли через повний судовий розгляд відповідно до нашої Конституції і законів. Ми зобов'язані жертвам цих жахливих злочинів і їхнім сім'ям привести у виконання вирок, винесений нашою системою правосуддя", - заявив Барр.

Востаннє найвища міра покарання у США проводилась у 2003 році. З того часу діяв неофіційний мораторій через те, що не були узгоджені правила застосування смертельних ін'єкцій.

Смертна кара застосовується в США в деяких штатах. Конгрес США своїм актом встановив, що вища міра може застосовуватися тільки у відношенні злочинців, які вчинили жорстокі вбивства з обтяжуючими обставинами.

На сьогоднішній день смертна кара залишається в 31 штаті Америки: відповідно, 19 її не застосовують.

Нагадаємо, причетного до вбивства іранського генерала Касима Сулеймані засудили до смертної кари.

Також раніше повідомлялось, що Саудівська Аравія скасувала смертну кару для людей, які вчинили злочини, будучи неповнолітніми.

Крім того, в лютому Китай ввів смертну кару за приховування симптомів коронавірусу.

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Автор: Андрій Козловський

Теги Новини України Сполучені Штати Америкисмертная казнь
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