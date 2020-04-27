Саудовская Аравия отменила смертную казнь для несовершеннолетних

Фото: король Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд (flickr-com/Mauroof Khaleel)

Смертные приговоры несовершеннолетним заменят тюремными сроками

Саудовская Аравия отменила смертную казнь для людей, которые совершили преступления, будучи несовершеннолетними. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Aljazeera.

Сообщается, что с таким заявлением выступила Комиссия по правам человека Саудовской Аравии после обнародования указа короля Салмана.

"Указ означает, что любой человек, получивший смертный приговор за преступления, совершенные в то время, когда он был несовершеннолетним, больше не может быть подвергнуто казни. Вместо этого человек получит тюремный срок не более 10 лет в тюрьме для несовершеннолетних", - заявил президент КПЧ Аввад Алаввад.

Он также отметил, что отмена смертной казни для несовершеннолетних демонстрирует приверженность Саудовской Аравии проведению ключевых реформ во всех секторах.

Отметим, согласно данным отчета Amnesty, что в 2019 году Саудовская Аравия казнила 184 человека, включая, по крайней мере, одного обвиняемого в совершении преступления в несовершеннолетнем возрасте.

Напомним, в феврале Китай ввел смертную казнь за сокрытие симптомов коронавируса.