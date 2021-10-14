ru ua
Чт, 14 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

В ноябре США откроют границы для привитых туристов

Новина українською →
Вашингтон, Четверг 14 октября 2021 02:19
В ноябре США откроют границы для привитых туристов Фото: в ноябре США откроют границы для привитых туристов (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Соединенные Штаты в начале ноября откроют свои границы с Мексикой и Канадой для полностью вакцинированных против COVID-19 иностранных граждан. Администрация сообщит точную дату открытия границ в ближайшее время.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Нововведения коснутся как сухопутных пограничных пунктов, так и международных авиаперелетов, их введут в одно и то же время.

В сентябре Соединенные Штаты объявили о снятии запрета на посещение страны для полностью вакцинированных авиапассажиров, которые также должны будут сдать тест на коронавирус.

В целях замедления распространения COVID-19, в марте 2020 года границы страны были закрыты для путешественников из Евросоюза, Великобритании и Китая, позже в список были добавлены Индия и Бразилия. Власти страны также закрыли сухопутные границы с Канадой и Мексикой.

Ограничения, которые длятся уже почти 19 месяцев, привели как к экономическим потерям, так и к личным проблемам людей, которые не могут пересечь границу.

По словам источника в Белом доме, открытие сухопутной границы будет разделено на два этапа. На первом этапе людям, которые совершают несущественные поездки (к примеру, посещение родственников или туризм), хотя не вакцинированным посетителям, которые въезжают в страну с существенными целями въезд будет разрешен, как это было в последние полтора года.

На втором этапе, который скорее всего начнется в январе 2022 года, все посетители должны будут представить доказательства вакцинации, вне зависимости от причины их поездки.

Читайте РБК-Украина в Google News
Туризм
NEWS
В Украине хотят рекомендовать бустерную COVID-вакцинацию. Для кого: ответ Минздрава
В Украине хотят рекомендовать бустерную COVID-вакцинацию. Для кого: ответ Минздрава
DAILY
Красные линии. Что происходит в китайской экономике и почему это важно Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Красные линии. Что происходит в китайской экономике и почему это важно Украине