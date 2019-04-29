Украина увеличивает расходы на армию, - рейтинг SIPRI

Соединенные Штаты Америки (США) тратят наибольшее количество средств на оборонные нужды. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).

По данным SIPRI, в 2018 году Соединенные Штаты потратили на армию 649 млрд долларов, что на 4,6% больше по сравнению с предыдущим годом. Второе место в рейтинге занял Китай, его расходы на военные нужды в прошлом году составили 250 млрд долларов.

Украина в общем рейтинге стран по расходам на военные нужды поднялась на 4 позиции и заняла 39 место. В прошлом году расходы Украины на оборону составили 4,8 млрд долларов.

Также в первую пятерку лидеров вошли Саудовская Аравия, Индия и Франция.

Отметим, что Российская Федерация впервые с 2009 года не вошла в пятерку лидеров по затратам на военные нужды. Расходы России в прошлом году составили 61,4 млрд долларов. В общем рейтинге стран Россия заняла шестое место.

Кроме того, высокие темпы роста расходов на оборону показала Турция. В 2018 году ее расходы увеличились сразу на 24%. В прошлом году Турция потратила 19 млрд долларов.

Напомним, министр обороны Украины Степан Полторак рассказал, сколько новых образцов военной техники получили Вооруженные силы в течение последнего времени. По словам Полторака, Вооруженные силы получили 120 новых образцов техники, которых ранее не было на вооружении украинских войск. Также Минобороны допустило к эксплуатации свыше 330 единиц вооружения и военной техники.