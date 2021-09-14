США возглавили мировой рейтинг по новым случаям COVID-19

За сутки, 12 сентября, в мире диагностировали более 440 000 новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в США, Великобритании, Турции.

Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на данные сайта Worldometers .

В частности, в США зафиксировали более 109 000 новых заражений, в Великобритании - более 30 000, а в Турции - более 24 000 случаев.

Далее по количеству больных в рейтинге находятся Индия и Иран.

Украина среди стран мира занимает 45 место по количеству новых заражений, среди стран Европы – 15 позицию.

По количеству новых заражений в Европе лидируют Великобритания, Россия, Германия, а по количеству смертей в сутки от коронавируса – Россия, Болгария, Германия.

В мире умерли за сутки 6 807 человек, у которых подтвердили коронавирус. Высшая суточная смертность в США, России и Иране.