США собирают глобальный саммит по борьбе с COVID-19

Глобальный саммит, посвященный вопросам борьбы с коронавирусом, пройдет 22 сентября. Мероприятие должно состояться во время заседаний Генассамблеи ООН на неделе высокого уровня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washingtom Post .

"Участники определят конкретные действия и поставят амбициозные цели, необходимые для достижения этой цели и подготовки мира к будущим угрозам безопасности здоровья", - говорится в приглашении.

Президент США Джо Байден обратится к главам государств, международных организаций, бизнесу, благотворительным и неправительственным организациям, чтобы взять обязательство "положить конец пандемии COVID-19".

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден готовит стратегию борьбы с коронавирусом в США. По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, стратегия состоит из шести шагов. Она коснется тестирований, требований к вакцинам и безопасности в школе на фоне распространения штамма "Дельта" в США.

Напомним, что в США в COVID-больницах будут работать военные медики. Они будут помогать врачам в наиболее инфицированных регионах.