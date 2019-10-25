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Белый дом планирует восстановить торговые привилегии для Украины, - WP

Новости » Политика    25.10.2019 - 04:05
Белый дом планирует восстановить торговые привилегии для Украины, - WP
Иллюстративное фото (president.gov.ua)

Рекомендация о привилегиях была отозвана в августе

Администрация Белого дома в настоящее время планирует восстановить некоторые приостановленные торговые привилегии для Украины в этом месяце. Как передает РБК-Украина, об этом пишет газета The Washington Post.

Ссылаясь на поинформированные источники, восстановление привилегий планируется включить в пакет торговых мер, намеченных к выпуску в этом месяце.

Сообщается, что торговый представитель Белого дома Роберт Лайтхайзер в конце августа отозвал рекомендацию восстановить некоторые торговые привилегии Украины. Это произошло после того, как Джон Болтон, тогдашний советник по национальной безопасности, предупредил Лайтхайзера, что президент Трамп, вероятно, выступит против любых действий, которые пошли на пользу правительству в Киеве.

Предупреждение прозвучало, когда президент США Дональд Трамп заморозил 391 миллион долларов военной помощи для Украины в сфере безопасности. Палата демократов начала расследование для возможного проведения импичмента в связи с возможным давлением на президента Украины Владимира Зеленского в обмен на расследование в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

В начале октября Лайтхайзер отправил необходимые документы в Белый дом во второй раз. Позднее он отозвал его снова, 17 октября, на фоне усиливающейся бури по поводу политики президента Трампа в отношении Украины. В этом месяце пакет документов снова рассмотрят.

Болтон подал в отставку 10 сентября, за день до того, как администрация разморозила военную помощь под давлением законодателей.

Напомним, ранее исполняющий обязанности руководителя администрации Белого дома Мик Малвейни объяснил приостановление выделения военной помощи Украине со стороны США озабоченностью по поводу коррупции.

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