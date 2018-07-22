У США озброєний чоловік забарикадувався в супермаркеті

Новини Надзвичайні події 22.07.2018 - 06:53
Фото: на місці інциденту в Лос-Анджелесі (koal/kobs)
Фото: на місці інциденту в Лос-Анджелесі (koal/kobs)

Поліції вдалося схопити чоловіка, що раніше застрелив двох жінок у Лос-Анджелесі

У Лос-Анджелесі (США) озброєний чоловік, утікаючи на машині від поліцейської погоні, забарикадувався в супермаркеті Trader Joe's, де були відвідувачі і працівники магазину. Про це повідомило CNN.

Під час погоні машина врізалася в стовп, після чого злочинець вискочив з неї і відкрив вогонь по співробітниках поліції, які відкрили вогонь у відповідь.

Медики госпіталізували з машини, на якій пересувався злочинець, 20-річну жінку.

До супермаркету прибули кілька сотень поліцейських, пожежників, співробітників спецслужб і спецназівці, кільком відвідувачам магазину вдалося вибратися з нього.

Правоохоронці спробували вести переговори з чоловіком.

Пізніше поліція Лос-Анджелеса повідомила, що озброєний чоловік був схоплений, під час затримання ніхто не постраждав.

Офіцер поліції Лос-Анджелеса Майк Лопес розповів, що раніше на півдні міста затриманий застрелив свою бабусю і жінку, потім він посадив ще одну поранену жінку в автомобіль Toyota Camry і спробував утекти з місця вбивства, однак його почали переслідувати поліцейські.

У США озброєний чоловік забарикадувався в супермаркеті
У США озброєний чоловік забарикадувався в супермаркеті
У США озброєний чоловік забарикадувався в супермаркеті
 

Фото: стрілянина в Лос-Анджелесі

Нагадаємо, на півдні Швеції в місті Еребру сталася стрілянина, в результаті якої постраждали три людини, дві з них пізніше померли в лікарні.

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Теги:  Сполучені Штати Америки,  заложники,  Стрільба  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС