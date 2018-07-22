У США озброєний чоловік забарикадувався в супермаркеті

Поліції вдалося схопити чоловіка, що раніше застрелив двох жінок у Лос-Анджелесі

У Лос-Анджелесі (США) озброєний чоловік, утікаючи на машині від поліцейської погоні, забарикадувався в супермаркеті Trader Joe's, де були відвідувачі і працівники магазину. Про це повідомило CNN.

Під час погоні машина врізалася в стовп, після чого злочинець вискочив з неї і відкрив вогонь по співробітниках поліції, які відкрили вогонь у відповідь.

Медики госпіталізували з машини, на якій пересувався злочинець, 20-річну жінку.

До супермаркету прибули кілька сотень поліцейських, пожежників, співробітників спецслужб і спецназівці, кільком відвідувачам магазину вдалося вибратися з нього.

Правоохоронці спробували вести переговори з чоловіком.

Пізніше поліція Лос-Анджелеса повідомила, що озброєний чоловік був схоплений, під час затримання ніхто не постраждав.

Офіцер поліції Лос-Анджелеса Майк Лопес розповів, що раніше на півдні міста затриманий застрелив свою бабусю і жінку, потім він посадив ще одну поранену жінку в автомобіль Toyota Camry і спробував утекти з місця вбивства, однак його почали переслідувати поліцейські.

Фото: стрілянина в Лос-Анджелесі

Нагадаємо, на півдні Швеції в місті Еребру сталася стрілянина, в результаті якої постраждали три людини, дві з них пізніше померли в лікарні.