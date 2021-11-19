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США внимательно следят за военной активностью РФ и консультируются с Украиной, - Остин

Автор: Артур Родивилов

Глава Пентагона Ллойд Остин заверил, что США продолжают поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины. В Вашингтоне внимательно следят за передвижением российских войск у границ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

По его словам, Киев и Вашингтон будут углублять сотрудничество в Черноморском регионе, сфере кибербезопасности и будут проводить обмен разведывательными данными.

"Мы четко выразили свою обеспокоенность дестабилизирующей деятельностью России и наше стремление к большей прозрачности (относительно военных маневров РФ)", - отметил американский министр.

Чтобы способствовать региональной безопасности, Остин сказал, что продолжит консультации с Украиной, союзниками и партнерами в регионе по инициативам в области безопасности.

Напомним, что РБК-Украина писало о том, почему США и Европа заявили о своей обеспокоенности из-за возможности прямой агрессии России против Украины уже этой зимой.

Тем временем Великобритания заявила о своей поддержке Украине, а Франция и Германия, со своей стороны, обещают демотивировать Кремль от полномасштабной войны.

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