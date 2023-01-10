США внесли "суттєві" зміни в воєнну допомогу для України, - CNN

Відбулися "суттєві" зміни в типі озброєння, яке США та їх союзники почали надавати Україні, щоб задовольнити запити Києва щодо вогневої потужності, повідомили двоє високопоставлених чиновників США.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN.
Експерти сходяться на думці, що надають Києву значний новий наступальний потенціал.
"Я гадаю, що українці зроблять так, візьмуть ці 50 помістять більшість із них в один батальйон чи одну бронетанкову бригаду… і створять залізний кулак, який буде використаний для проникнення в російську лінійну оборону", - сказав генерал-лейтенант армії у відставці. Бен Ходжес,
Нагадаємо, навчання українських військових по користуванню БМП Bradley почнеться вже наприкінці цього місяця.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Міністерстві оборони США розповіли, яку модифікацію БМП Bradley отримає Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.