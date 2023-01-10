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США внесли "суттєві" зміни в воєнну допомогу для України, - CNN

Фото: США внесли "суттєві" зміни в воєнну допомогу для України (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Відбулися "суттєві" зміни в типі озброєння, яке США та їх союзники почали надавати Україні, щоб задовольнити запити Києва щодо вогневої потужності, повідомили двоє високопоставлених чиновників США.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN.

Експерти сходяться на думці, що надають Києву значний новий наступальний потенціал.

"Я гадаю, що українці зроблять так, візьмуть ці 50 помістять більшість із них в один батальйон чи одну бронетанкову бригаду… і створять залізний кулак, який буде використаний для проникнення в російську лінійну оборону", - сказав генерал-лейтенант армії у відставці. Бен Ходжес,

Нагадаємо, навчання українських військових по користуванню БМП Bradley почнеться вже наприкінці цього місяця.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Міністерстві оборони США розповіли, яку модифікацію БМП Bradley отримає Україна.

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