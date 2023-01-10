США внесли "существенные" изменения в военную помощь для Украины, - CNN

Произошли "существенные" изменения в типе вооружения, которое США и их союзники начали предоставлять Украине, чтобы удовлетворить запросы Киева по поводу огневой мощи, сообщили двое высокопоставленных чиновников США.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Эксперты сходятся во мнении, что придают Киеву значительный новый наступательный потенциал.
"Я думаю, что украинцы поступят так, возьмут эти 50 поместят большинство из них в один батальон или одну бронетанковую бригаду… и создадут железный кулак, который будет использован для проникновения в российскую линейную оборону", - сказал генерал-лейтенант армии в отставке. . Бен Ходжес,
Напомним, обучение украинских военных по пользованию БМП Bradley начнется уже в конце этого месяца.
Ранее РБК-Украина сообщало, что в Министерстве обороны США рассказали, какую модификацию БМП Bradley получит Украина.
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