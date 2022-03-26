США внесли "Лабораторию Касперского" в список угроз национальной безопасности

В прошлом году регулирующий орган назвал пять китайских компаний, включая Huawei Technologies Co и ZTE Corp, первыми в списке, который был предусмотрен законом 2019 года. "Лаборатория Касперского" - первая российская компания, прошедшая листинг.

Комиссар FCC Брендан Карр заявил, что новые обозначения "помогут защитить наши сети от угроз, исходящих от поддерживаемых государством китайских и российских организаций, стремящихся заниматься шпионажем и иным образом наносить ущерб интересам Америки".

Официальные лица США уже давно заявляли, что использование программного обеспечения "Лаборатории Касперского" может открыть американские сети для подрывной деятельности из Москвы, и запретили флагманский антивирус "Лаборатории Касперского" в федеральных сетях в 2017 году.

В заявлении FCC, касающемся имени Касперского, не упоминается вторжение России в Украину или недавние предупреждения президента Джо Байдена о возможных кибератаках со стороны России в ответ на санкции США и поддержку Украины.