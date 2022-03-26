США внесли "Лабораторію Касперського" до списку загроз національній безпеці

Минулого року регулюючий орган назвав п'ять китайських компаній, включаючи Huawei Technologies Co і ZTE Corp, першими в списку, який був передбачений законом 2019 року. "Лабораторія Касперського" - перша російська компанія, що пройшла лістинг.

Комісар FCC Брендан Карр заявив, що нові позначення "допоможуть захистити наші мережі від загроз, що виходять від підтримуваних державою китайських і російських організацій, які прагнуть займатися шпигунством і іншим чином завдавати шкоди інтересам Америки".

Офіційні особи США вже давно заявляли, що використання програмного забезпечення "Лабораторії Касперського" може відкрити американські мережі для підривної діяльності з Москви, і заборонили флагманський антивірус "Лабораторії Касперського" у федеральних мережах у 2017 році.

У заяві FCC, що стосується імені Касперського, не згадується вторгнення Росії в Україну або недавні попередження президента Джо Байдена про можливі кібератаки з боку Росії у відповідь на санкції США і підтримку України.