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США внесли "Лабораторию Касперского" в список угроз национальной безопасности

Новина українською →
Украина, Суббота 26 марта 2022 08:45
США внесли "Лабораторию Касперского" в список угроз национальной безопасности Фото: Лабораторию Касперского внесли в список угроз национальной безопасности США (sostav.ua)
Автор: Александр Белоус

Федеральная комиссия по связи (FCC) добавила российскую "Лаборатория Касперского", а также китайские China Telecom (Americas) Corp и China Mobile International USA в свой список угроз национальной безопасности США. Это поможет защититься от правительственного шпионажа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В прошлом году регулирующий орган назвал пять китайских компаний, включая Huawei Technologies Co и ZTE Corp, первыми в списке, который был предусмотрен законом 2019 года. "Лаборатория Касперского" - первая российская компания, прошедшая листинг.

Комиссар FCC Брендан Карр заявил, что новые обозначения "помогут защитить наши сети от угроз, исходящих от поддерживаемых государством китайских и российских организаций, стремящихся заниматься шпионажем и иным образом наносить ущерб интересам Америки".

Официальные лица США уже давно заявляли, что использование программного обеспечения "Лаборатории Касперского" может открыть американские сети для подрывной деятельности из Москвы, и запретили флагманский антивирус "Лаборатории Касперского" в федеральных сетях в 2017 году.

В заявлении FCC, касающемся имени Касперского, не упоминается вторжение России в Украину или недавние предупреждения президента Джо Байдена о возможных кибератаках со стороны России в ответ на санкции США и поддержку Украины.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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