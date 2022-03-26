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США внесли "Лабораторію Касперського" до списку загроз національній безпеці

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Україна, Субота 26 березня 2022 08:45
США внесли "Лабораторію Касперського" до списку загроз національній безпеці Фото: Лабораторію Касперського внесли до списку загроз національній безпеці США (sostav.ua)
Автор: Олександр Білоус

Федеральна комісія зі зв'язку (FCC) додала російську "Лабораторія Касперського", а також китайські China Telecom (Americas) Corp і China Mobile International USA у свій список загроз національній безпеці США. Це допоможе захиститися від урядового шпигунства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Минулого року регулюючий орган назвав п'ять китайських компаній, включаючи Huawei Technologies Co і ZTE Corp, першими в списку, який був передбачений законом 2019 року. "Лабораторія Касперського" - перша російська компанія, що пройшла лістинг.

Комісар FCC Брендан Карр заявив, що нові позначення "допоможуть захистити наші мережі від загроз, що виходять від підтримуваних державою китайських і російських організацій, які прагнуть займатися шпигунством і іншим чином завдавати шкоди інтересам Америки".

Офіційні особи США вже давно заявляли, що використання програмного забезпечення "Лабораторії Касперського" може відкрити американські мережі для підривної діяльності з Москви, і заборонили флагманський антивірус "Лабораторії Касперського" у федеральних мережах у 2017 році.

У заяві FCC, що стосується імені Касперського, не згадується вторгнення Росії в Україну або недавні попередження президента Джо Байдена про можливі кібератаки з боку Росії у відповідь на санкції США і підтримку України.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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