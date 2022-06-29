США внесли в "черный список" пять китайских компаний за поддержку армии России

Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена внесла пять китайских компаний в черный список экспортеров за нарушение санкций, связанных с оказанием поддержки российским военным и оборонным компаниям до и во время вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

Министерство торговли включило китайские компании в "список субъектов", что фактически запрещает американским компаниям экспортировать продукцию в эти страны. Речь идет о таких компаниях, как Connec Electronic, King Pai Technology, Sinno Electronics, Winninc Electronic и World Jetta (HK) Logistics.

"Сегодняшние действия посылают мощный сигнал юридическим и физическим лицам по всему миру, что если они будут стремиться поддержать Россию, США отсекут их", - заявил заместитель министра торговли США Алан Эстевес.