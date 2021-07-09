ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

США расширят санкции против Китая за нарушение прав уйгуров, - Reuters

Новина українською →
Вашингтон, Пятница 09 июля 2021 11:14
США расширят санкции против Китая за нарушение прав уйгуров, - Reuters Фото: Белый дом готовится расширить санкции против Китая (flickr com stillwellmike)
Автор: РБК-Украина

Администрация президента США Джо Байдена расширит санкции против Китая за причастность к нарушению прав уйгуров в провинции Синьцзян. В санкционный список могут попасть еще боле 10 китайских компаний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отметим, на сегодня в "черном списке" США за нарушение прав находятся пять китайский компаний и другие организации. В частности, в него вошел производитель материалов для солнечных панелей Hoshine Silicon Industry Co.

Со своей стороны, Пекин отрицает обвинения в геноциде уйгуров и их эксплуатации в трудовых лагерях, объясняя свою политику необходимостью искоренения сепаратизма и радикального исламизма.

По словам источника, Государственный департамент намерен добавить 14 китайских компаний в санкционный список. При этом не исключено, что туда войдут не только китайские компании. Официальных комментариев от американской стороны пока не было.

По оценкам экспертов и правозащитных групп ООН, за последние годы в системе лагерей в Синьцзяне использовался принудительный труд более миллиона уйгуров и других мусульманских меньшинств.

Напомним, ранее в скандал с позицией по ситуации с уйгурами попала Украина, поскольку, как сообщило агентство AP, Пекин угрожал Киеву остановкой поставок вакцин от COVID-19 из-за поддержки заявления ООН о нарушении прав.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Китай Санкции
NEWS
В Украине 655 новых случаев коронавируса
В Украине 655 новых случаев коронавируса
DAILY
Опаснее, чем Россия. Как Китай борется с Западом за влияние в мире
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Опаснее, чем Россия. Как Китай борется с Западом за влияние в мире